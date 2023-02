ADN Construtora está com 12 vagas abertas no interior de SP

ADN Construtora está com oportunidades de emprego nas diversas cidades que atua. -

A ADN Construtora, com sede em São Carlos-SP, está com 12 vagas abertas para diversos cargos nas cidades de São Carlos, Hortolândia e Sorocaba, desde nível operacional, estágio, nível superior até cargos de liderança. Atualmente, a construtora conta com uma equipe de mais de 600 colaboradores.

A empresa oferece um pacote de benefícios como plano de saúde, odontológico, auxílio alimentação, convênio farmácia, participação nos lucros e resultados, além de programas de desconto em cursos, outros serviços e produtos de empresas parceiras. Já para as vagas de Corretor de Imóveis, a empresa oferece benefícios como premiações, especialização, cursos e treinamentos até plano de carreira.

Confira as vagas em aberto:

SÃO CARLOS

Advogado

Analista de Departamento Pessoal

Analista de Marketing

Estagiário(a) de Estudos de Viabilidade Técnica e Legal (EVTL)

Estagiário(a) de Processos Projetos

Projetista de Projeto Executivo

Videomaker

HORTOLÂNDIA

Corretor(a) de Imóveis

Técnico em Segurança do Trabalho

SOROCABA

Coordenador de Obras

Corretor(a) de imóveis

REGIÃO DE SÃO PAULO

Engenheiro Civil de Obras

As vagas estão distribuídas entre diversos cargos e interessados podem se inscrever pelo site da construtora.

Como se inscrever:

Os interessados podem se candidatar pelo site da empresa (www.adnconstrutora.com.br/vagas-adn), basta selecionar a vaga e localidade pretendida. No site, os candidatos conferem os requisitos e atribuições de cada cargo.

Dicas do especialista em RH

O gerente de Recursos Humanos da ADN Construtora, Guilherme Noronha, comenta sobre a perspectiva positiva do mercado da construção civil e orienta os candidatos como se prepararem para as vagas. “O começo do ano é uma época com maior volume de vagas oferecidas pelas empresas e também um bom momento para quem procura ou quer trocar de emprego. É importante que o candidato tenha um currículo atualizado e saiba identificar quais são as suas habilidades técnicas e comportamentais”.

Segundo Noronha, todo candidato precisa usar a tecnologia a seu favor. “Cadastre seu currículo nas plataformas online, nos sites das empresas, redes sociais corporativas como o LinkedIn e fique sempre atento(a) às novidades das empresas que se identifica, pois desta forma, ficará sabendo das vagas em aberto e poderá participar dos processos seletivos”, explicou.

Premiação reconhece as empresas brasileiras que oferecem os melhores ambientes de trabalho.

Sobre a ADN Construtora

A empresa é conhecida como uma porta de oportunidades para o desenvolvimento profissional na área da construção civil e mercado imobiliário.

Em 2022, o compromisso da ADN Construtora com os seus empregados foi reconhecido pela FIA Employee Experience - FEEx, que concedeu à empresa o título de “Lugar Incrível para Trabalhar" no interior de São Paulo. A pesquisa foi respondida pelos colaboradores, tornando a empresa referência como marca empregadora.

“Seguimos otimizando nossos processos focados nas pessoas e suas habilidades. Buscamos valorizar cada vez mais nossos colaboradores e contribuir para que eles também realizem seus sonhos, já que atuam diariamente na construção do sonho dos nossos clientes. Sabemos que desta forma iremos construir equipes mais unidas e alcançar resultados cada vez maiores”, afirma Guilherme Noronha.

