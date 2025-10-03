2º Festival do Pastel acontece dias 11 e 12 de outubro no Kartódromo de São Carlos

O Kartódromo será palco de um evento gastronômico e cultural no feriado prolongado: o 2º Festival do Pastel, que acontece nos dias 11 e 12 de outubro, das 14h às 22h. A festa promete reunir sabor, música ao vivo e atividades para toda a família.

Gastronomia e novidades

O público poderá saborear diversas opções de pastéis, além de curtir a atração temática “Eu Amo Chocolate – Especial Morango”, que traz combinações irresistíveis para adoçar ainda mais o festival.

Música e entretenimento

A programação musical é um dos destaques:

Sábado (11/10), às 19h – Show com Pagode do Baiano, garantindo muito samba e animação.

Domingo (12/10), às 19h – Tributo a Roupa Nova, com a Banda New Dance, promete emocionar com grandes sucessos da música nacional.

Dia das Crianças

No domingo, Dia das Crianças, haverá uma programação especial para os pequenos, com atrações voltadas ao lazer e diversão em família, reforçando o caráter inclusivo e familiar do festival.

