Vereadores Rodson e Paraná Filho realizarão audiência pública para discutir a falta de água em diversos bairros de São Carlos

O presidente da Câmara Municipal, vereador Lucão Fernandes (MDB), a pedido dos vereadores Rodson Magno do Carmo (PSDB) e Paraná Filho (PSL) agendou para esta quarta-feira (17), a realização de uma audiencia pública para discutir as constantes falta de abastecimento de água em diversos bairros de São Carlos.

A audiência pública ocorrerá a partir das 15h, no plenário da Câmara e foram convocados a participar para dar as explicações necessárias o presidente do SAAE, Benedito Carlos Marchesin e um representante da CPFL pois, segundo o SAAE, a falta de água se deve as constantes quedas de energia elétrica que prejudica o bombeamento da água e muitas vezes leva a queima das bombas.

A audiência não será aberta ao público devido a pandemia do Coronavirus, mas será transmitida ao vivo pelo canal 8 da NET e pelo site (camarasaocarlos.sp.gov.br), Youtube (youtube.com/user/camarasaocarlos) e Facebook (facebook.com/camaramunicipaldesaocarlos/) oficiais da Câmara Municipal.

Rodson que já havia pedido uma reunião com o SAAE e CPFL para tratar desse assunto na semana passada, fez um desabafo na tribuna da Câmara na última sessão dizendo que não teve êxito, problema esse também foi tratado na tribuna pelo vereador Paraná Filho, por isso se faz necessária essa convocação.

