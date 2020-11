Vereadores de São Carlos terão aumento de salário de 32% em 2021

Câmara Municipal de São Carlos: vereadores terão aumento a partir do próximo ano - Crédito: Divulgação

A partir de 2021 os 21 vereadores de São Carlos passam a receber um incremento de 32% no valor do salário. Hoje cada parlamentar recebe R$ 5.763 mil e passará a receber R$ 7.640,48. O aumento foi aprovado em agosto com um placar de 14 a 6.

Antes de aprovarem um projeto de resolução, os vereadores tiveram que revogar uma lei aprovada na Casa em março, que dada um reajuste de 54% do subsídio- o salário tinha sido aprovado no valor de R$ 8.890 mil. A Câmara afirmou que o reajuste é uma reposição do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

A mudança foi uma sugestão do Ministério Público, segundo o presidente da Câmara, Lucão Fernandes. O MP orientou o Legislativo a fazer esse tipo de alteração por um projeto de resolução, não por um projeto de lei, como foi realizado em março. O Ministério Público ainda sugeriu que os vereadores tirassem um trecho do projeto de lei que dizia que o IPCA seria automaticamente inserido no subsídio.

Os vereadores Rodson Magno, Marquinho Amaral, Azuaite Martins de França, Cidinha do Oncológico, Ditinho Matheus, Edson Ferreira, Moisés Lazarine, Chico Lôco, Roselei Françoso, Laíde da UIPA, Luis Enrique, Malabim, Robertinho Mori,Sérgio Rocha votaram sim pelo o aumento do subsídio.

Os vereadores Dimitri Sean,Daniel Lima,Leandro Guerreiro, Elton Carvalho,Gustavo Pozzi e Julio César votaram não.

Os parlamentares que aprovaram o reajuste justificam que o subsídio está congelado há anos, sem reposição do IPCA, inviabilizando o trabalho por causa dos gastos. Os vereadores contrários, por sua vez, afirmaramm que o atual momento de crise não é favorável para um reajuste da classe..

O presidente e vereador Lucão Fernandes não votou porque presidia a sessão.

