Vereadora Neuza pede perdão após declaração sobre incêndios no Capão das Antas

Após a repercussão negativa da declaração a respeito de incêndios na região do Campão das Antas, a vereadora Neusa (MDB) pediu perdão aos moradores na tarde desta quarta-feira (28). Durante a sessão desta terça-feira (27) a parlamentar afirmou que no Assentamento Capão das Antas houve um incêndio e ouviu que um morador estava ateando fogo.

“No Capão das Antas houve uma queimada e a informação que tive é que uma pessoa de lá de dentro está ateando fogo”, salientou na tribuna da Câmara.

Em nota, a vereadora assumiu que errou e pediu perdão pelo seu discurso.

“Venho por meio desta nota pedir perdão pelas minhas palavras a todos do Capão das Antas. Assumo que a minha colocação gera desentendimentos e foi prejudicial à comunidade. Não tive a menor intenção de acusar nenhum dos moradores”, declarou.

Na sequência, ressaltou que fez a declaração sem checar a veracidade. “De fato, me arrependo e retiro minhas palavras, me preocupo com a região e com as queimadas e sei que quem mais sofre com isso são os próprios habitantes. Acabei afirmando que poderia até ser alguém do Capão a causar os incêndios, o que não há evidências, apenas chegou aos meus ouvidos e repliquei sem checagem”.

Ademais, a parlamentar reforçou o pedido de desculpa e disse que as palavras foram mal colocadas. “Mais uma vez peço desculpas a todos que se sentiram ofendidos ou atacados pela minha fala, reafirmo de todo o coração que não tive a intenção. Mas vejo a necessidade de me retratar devido às palavras mal colocadas.

Quero ainda adicionar que todos da região do Capão das Antas podem contar comigo, estou à disposição! Um forte abraço a todos vocês!

