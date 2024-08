Queimada no Capão das Antas pode ter sido provocada por morador, afirma vereadora Neusa

SIGA O SCA NO

Queimada na região sul - Crédito: Colaborador

A sessão desta terça-feira (27) os vereadores da Câmara Municipal debateram sobre os incêndios que atingem o Estado de São Paulo nos últimos dias.

O vereador Roselei afirmou que recebeu ligação de moradores desesperados de algumas fazendas da região de São Carlos, tais como Fazenda Invernada, Fazenda Pixoxo e de imóveis rurais de Água Vermelha.

Algumas dessas fazendas possuem colônia e moradores ficaram assustados ao visualizarem incêndios nas intermediações.

A Vereadora Neusa chegou a dizer que no Assentamento Capão das Antas houve um incêndio e ouviu que um morador estava ateando fogo. “No Capão das Antas houve uma queimada e a informação que tive é que uma pessoa de lá de dentro está ateando fogo”, comentou na tribuna da Câmara.

Por seu turno, a vereadora Raquel Auxiliadora salientou que existe uma emergência climática acontecendo no planeta, com oscilações entre alta temperatura, baixa temperatura, chuva, tempestade de vento, queimada. “Infelizmente, esse é o quadro do nosso planeta que chegou a essa condição pelas ações de homens irresponsáveis, e os moradores de São Carlos sentiram a alteração climática na última semana, quando não conseguiram respirar e tiveram suas casas inundadas de fuligem”, afirmou.

“As queimas não são naturais, 90% dos incêndios são criminosos e o que a Prefeitura de São Carlos está fazendo para investigar as queimas que tivemos na semana passada?”, questionou a vereadora.

Roselei sustentou que é necessária uma investigação séria e justa para que se possa identificar os criminosos, com a participação do município de São Carlos. “Eu não consigo aceitar que foi o sol que queimou tudo isso aí. Para mim, é uma ação orquestrada”, ressaltou.

Vereadora Sara Bononi fez críticas a seus pares, tendo em vista que em janeiro o vereador Djalma Nery apresentou uma resolução para criar a Frente Popular Ambientalista de Combate aos Efeitos da Emergência Climática no Município de São Carlos cujo objetivo seria acompanhar, propor ações voltadas para mitigações das mudanças climáticas e preservação ambiental. “Ele [Djalma] apresentou em janeiro e muito de vocês foram contra”.

Falta de água

A falta de água foi um tema debatido entre os edis. Em um trecho da sessão, a vereadora Raquel Auxiliadora chegou a afirmar que São Carlos não pode ser chamada de cidade do clima já que a população não tem água nem energia elétrica. “Sábado foi um caos, as pessoas reclamaram de falta de água e não é a primeira vez. Na minha casa faltou água.”, disse.

Em resposta, Roselei informou que o governo municipal fez o procedimento licitatório e está construindo um novo poço na região do Cidade Aracy e outro poço será construído na região do Santa Felícia para resolver a falta de água.

