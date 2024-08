Moradores do Capão das Antas divulgam nota de repúdio após declaração da vereadora Neusa

Assentamento Capão das Antas - Crédito: arquivo

A vereadora Neusa (MDB) afirmou na sessão desta terça-feira (27) que no Assentamento Capão das Antas houve um incêndio e ouviu que um morador estava ateando fogo. “No Capão das Antas houve uma queimada e a informação que tive é que uma pessoa de lá de dentro está ateando fogo”, salientou na tribuna da Câmara.

O discurso irritou a Associação das Agricultoras e dos Agricultores da Fazenda Capão das Antas. Em nota de repúdio, os associados afirmam que o discurso foi irresponsável e requerem esclarecimento.

O texto da nota diz que o incêndio não foi no Capão das Antas, mas atingiu a comunidade. Ao que tudo indica, o incêndio, teve início no cultivo de eucaliptos confrontante à empresa Volkswagen. Além disso, esclareceu que o combate ao incêndio foi realizado pela Brigada da empresa e também pela equipe da comunidade.

A associação informou que a comunidade do Capão das Antas possui uma brigada de incêndio com equipamentos para o combate ao fogo, diferente da cidade de São Carlos. Alegou que a Defesa Civil do Município acompanhou remotamente os trabalhos dos moradores no combate ao incêndio. “Não houve danos significativos para fauna, flora e produção agrícola diante do trabalho das Brigadas”, ressaltou a nota.

“Levar a desconfiança sobre a prática de crime é prejudicar o processo investigatório e beneficiar o culpado acusando o inocente. Esse jogo de palavras busca esconder das autoridades policiais os mandantes, os executores e a motivação dos incêndios em série que atingiram o estado de São Paulo”, destacou a nota de repúdio.

Por fim, a comunidade do Capão das Antas declarou que “repudia a fala irresponsável da vereadora Professora Neusa (MDB) e exige a retratação da parlamentar para a retomada da verdade sobre os fatos”.

Íntegra da nota pública

Durante a última sessão (27/8) da Câmara de Vereadores de São Carlos/SP, a vereadora Professora Neusa (MDB/SP, disse: “No Capão das Antas houve uma queimada e a informação que tive é uma pessoa de la de dentro está ateando fogo”. A fala irresponsável da vereadora requer esclarecimentos e resposta:

1) o incêndio não foi no Capão das Antas, mas atingiu a comunidade. Ao que tudo indica, o incêndio, teve início no cultivo de eucaliptos confrontante a empresa Volkswagen; 2) o combate ao incêndio foi realizado pela Brigada da empresa e também pela equipe da comunidade; 3) a comunidade do Capão das Antas possui uma brigada de incêndio com equipamentos para o combate ao fogo, diferente da cidade de São Carlos; 4) a Defesa Civil do Município acompanhou remotamente os trabalhos dos moradores no combate ao incêndio; 5) não houve danos significativos para fauna, flora e produção agrícola diante do trabalho das Brigadas.

Levar a desconfiança sobre a prática de crime é prejudicar o processo investigatório e beneficiar o culpado acusando o inocente. Esse jogo de palavras busca esconder das autoridades policiais os mandantes, os executores e a motivação dos incêndios em série que atingiram o estado de São Paulo.

A comunidade do Capão das Antas repudia a fala irresponsável da vereadora Professora Neusa (MDB/SP) e exige a retratação da parlamentar para a retomada da verdade sobre os fatos.

Associação das Agricultoras e dos Agricultores da Fazenda Capão das Antas.

