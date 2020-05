Vereador Rodson solicita a desinfecção do conjunto habitacional da CDHU

Crédito: Divulgação

O vereador Rodson Magno do Carmo (PSDB) solicitou ao secretário municipal de serviços públicos, Mariel Olmo a desinfecção das áreas do entorno do Conjunto Habitacional da CDHU - Waldomiro Lobbe Sobrinho, localizado na Vila Isabel, incluindo as praças, pontos de ônibus e parques, com o intuito de combater o Coronavírus.

A medida visa desinfetar possíveis locais contaminados pelo vírus e frear o avanço da doença, uma vez que o conjunto é um dos mais populosos de nossa cidade.

Na desinfecção que já vem ocorrendo na cidade a pedido do vereador, estão sendo utilizados caminhões pipas, com o apoio do SAAE que lavam os locais mais frequentados pela população usando hipoclorito de sódio (cloro) ativo

"Estudos sobre o tempo de sobrevivência do vírus em ambientes e superfícies ainda não são bem conhecidos por isso não podemos arriscar e tudo que estiver ao nosso alcance temos que fazer para proteger a população", argumentou o vereador.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também