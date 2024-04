Idoso é atropelado por carro na faixa de pedestres no Centro de São Carlos

SIGA O SCA NO

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Um idoso de 65 anos foi atropelado por um carro na noite desta quinta-feira (25), no cruzamento da rua 13 de Maio com avenida São Carlos, no Centro.

Segundo informações, a vítima atravessava na faixa de pedestres quando foi atingida de raspão pelo carro que transitava pela avenida São Carlos. O homem foi atendido pela equipe do Samu e em seguida levado até a Santa Casa para atendimento médico. Devido ao acidente, o trânsito ficou congestionado na região

Leia Também