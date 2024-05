Adolescentes são detidos por receptação no Jardim Gonzaga

Dois adolescentes foram detidos por receptação, na madrugada deste domingo (05), na Avenida Maranhão, no Jardim Gonzaga, após serem flagrados em posse de um veículo furtado.

Policiais militares da Força Tática realizavam um patrulhamento pelo bairro, quando depararam-se com um VW Gol, que eles já sabiam ser produto de furto, transitando pela contramão da Rua Doutor Álvaro Câmara.

A equipe saiu no encalço do veículo e conseguiu abordá-lo na Avenida Maranhão, verificando que seus dois ocupantes eram menores de idade.

O menor que conduzia o Gol, disse que na data de ontem (04) viu o suposto proprietário ao lado do carro e embora não o conhecesse, pediu para dar uma volta. Este lhe respondeu que deixaria, se ele lhe pagasse R$100,00, e o adolescente lhe disse que só tinha R$60,00. O dono do carro concordou, o menor pagou e saiu com o carro, mas quando voltou, afirma que não encontrou mais ninguém, então resolveu ficar com o Gol até que encontrasse o homem novamente.

Ele disse ainda que foi para casa, guardou o carro e neste domingo (05), resolveu dar mais uma volta e convidou seu amigo para ir junto, ocasião em que foram abordados pela Força Tática.

O Gol estava com queixa de furto de sexta-feira (03) e diante dos fatos, os adolescentes que já possuem passagens por atos infracionais de furto, foram conduzidos ao plantão policial, onde foi registrada a ocorrência de ato infracional de receptação para o menor que conduzia o veículo, enquanto o outro foi figurado como parte envolvida. Ambos foram liberados a um responsável.

