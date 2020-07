Vereador Rodson pede limpeza e corte de mato urgente em ruas do Jardim Novo Horizonte

Crédito: Divulgação

A pedido dos moradores do bairro Jardim Novo Horizonte o vereador Rodson Magno do Carmo (PSDB) esteve na manhã desta sexta-feira (03) visitando o bairro e constatou a necessidade de limpeza e corte do mato em diversos terrenos, praças e calçadas não pavimentadas.

Rodson constatou que principalmente na Avenida Alexandre Pedrazzani que é a principal que dá acesso ao bairro está totalmente tomada pelo mato alto, forçando os pedestres andarem pela rua podendo causar perigo iminente de atropelamentos devido ao alto fluxo de veículos que trafegam pela avenida.

O parlamentar se comprometeu com os moradores a encaminhar a solicitação a secretaria municipal de serviços públicos para que faça o mais rápido possível o corte do mato, pois diz que “tenho certeza que o secretário Mariel Olmo dará prioridade para o atendimento dessa reivindicação que é tão importante aos moradores dessa região” – concluiu o vereador.

