Vereador Rodson participa da inauguração da sede da Acorde

Crédito: Divulgação

O vereador Rodson Magno do Carmo (PSDB) participou na tarde da última sexta-feira, 20, da solenidade de inauguração da sede da Acorde (Associação de Capacitação, Orientação e Desenvolvimento do Excepcional), localizada na rua José Luís Olaio, 296 - Jardim Ricetti.

A Acorde é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, fundada em 1988, que tem por finalidade promover atividades que possibilitem crianças e adultos, com deficiência intelectual, a desenvolver suas capacidades e exercer plenamente seus direitos.

O evento contou com a participação do prefeito municipal Airton Garcia, do secretário de Esportes e Cultura Edson Ferraz, do secretário de Educação Nino Mengatti e dos vereadores Robertinho Mori e Roselei Françoso.

Rodson parabenizou todos da diretoria que realizam um excelente trabalho, alunos e familiares

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também