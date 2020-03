Vereador Elton Carvalho questiona demora na contratação de médicos e enfermagem no quadro da Prefeitura

Crédito: Divulgação

O vereador Elton Carvalho (PSB) protocolou nesta terça-feira, 10, um requerimento junto à Prefeitura Municipal de São Carlos fazendo questionamentos quanto à demora na contratação de médicos.

De acordo com o parlamentar, a saúde de São Carlos sofre com a falta de médicos em diversas unidades e, mesmo após a homologação dos aprovados no concurso público nº 003/2019 nenhum médico foi chamado para assumir o posto até o presente momento.

“Fica difícil aceitar esta situação. Já não tem médico, quando tem, a Prefeitura não chama. É necessário deixar um planejamento preparado e quando o concurso é homologado, chamar os médicos imediatamente. Pra ontem”, afirmou o vereador.

Após contato e questionamentos feitos á Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal Helena Antunes, a secretaria esclareceu ao vereador que só recebeu o ofício da Secretaria Municipal de Saúde no dia 2 de março de 2020 com a solicitação formal da quantidade de médicos necessários.

Além disso, segundo Elton, ao ser questionada, a Secretaria também explicou sobre a demora no pagamento das horas extras.

“A sra. Helena afirmou que só ontem, na data de 9 de março, recebeu a relação das horas extras que ainda não foram pagas aos servidores da saúde. Precisamos de agilidade, eficiência, profissionalismo na tomada de decisão e gestão da saúde. A população clama enquanto o poder público hesita”, concluiu Elton.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também