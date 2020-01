Vereador Elton Carvalho fiscaliza fase final de Emeb do Jardim Araucária

Crédito: Divulgação

O vereador Elton Carvalho (PSB) visitou na manhã desta terça-feira, 21, as obras na escola municipal de educação básica (Emeb) do Jardim Araucária. As obras estão em fase final e já atenderá os moradores do bairro a partir do próximo mês.

“É motivo de grande alegria ver a finalização desta obra. Além de parlamentar, sou morador do bairro e sei da importância socioeducativa deste empreendimento para todos os moradores”, afirmou Elton. “Tive o prazer de acompanhar esta obra desde o início, em diversas oportunidades visitei in loco e cobrei o seu andamento. Várias vezes nos reunimos com o proprietário da empreiteira, falamos com servidores da Secretaria de Educação, com o Presidente da Amja para assegurar o bom andamento das obras. Tive ainda, o prazer de contribuir com o valor de 45 mil em emendas parlamentares para realizar a cobertura do pátio central que será utilizado pelas crianças durante as atividades diárias”, explicou o parlamentar.

A construção da escola foi um compromisso feito pelo Prefeito Airton Garcia antes mesmo de assumir o mandato. Com um investimento de 2,3 milhões a escola irá atender inicialmente até 300 crianças do primeiro ao quarto ano.

O presidente da Associação de Moradores do Bairro Jardim Araucária (Amja) Eduardo Pereira Carvalho comemora esta grande conquista.

“Foi um esforço não só meu, mas de toda a associação e, consequentemente de todos os moradores para que este empreendimento fosse finalizado. Em parceria com o vereador Elton Carvalho, cobramos, acompanhamos, visitamos as obras em diversas oportunidades, somamos esforços e agora chegou o tão esperado momento de prestigiar sua finalização. Nós como representantes do bairro, sabemos da importância e relevância da escola não só para as crianças, no aspecto educacional, mas para os pais que trabalham o dia todo e terão a possibilidade de deixarem seus filhos numa emeb em seu próprio bairro, com uma excelente infraestrutura. Estou muito feliz. A Amja está trabalhando para criar caminhos para um futuro melhor”, disse Eduardo.

O vereador Elton ainda agradece ao Prefeito Airton Garcia e ao Secretário de Educação Nino Mengatti. “Não poderia deixar de agradecer e engrandecer o engajamento do Secretario de Educação Nino Mengatti desde o início até o final. Numa parceria entre legislativo, executivo e associação de moradores, a população foi a maior beneficiada. Agradeço também ao Prefeito Airton Garcia pelo empenho e por entregar mais um excelente empreendimento em sua gestão”, finalizou.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também