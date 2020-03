Sessão solene comemora o Dia Internacional da Mulher

Câmara comemorou Dia Internacional da Mulher com homenagem às mulheres são-carlenses em solenidade no Teatro “Dr. Alderico Vieira Perdigão” - Crédito: Divulgação

A Câmara Municipal promoveu na última sexta-feira (7) uma sessão comemorativa ao Dia Internacional da Mulher, na qual foram prestadas homenagens a mulheres de diversos setores de atividade no município. A solenidade, regulamentada pela Lei 14.429, de 2008, foi realizada no Teatro Municipal “Dr. Alderico Vieira Perdigão” e conduzida pelo presidente do Legislativo, vereador Lucão Fernandes. A vereadora Laíde Simões foi a oradora oficial do evento. A advogada Sara Bononi, pronunciou-se em agradecimento, falando em nome das homenageadas – entre elas, Lória Orlando Rosa, que completou 100 anos de idade no dia 2 de fevereiro deste ano.

Compuseram a mesa de autoridades Glaziela Solfa Marques, secretária municipal de Cidadania e Assistência Social, representando o prefeito Airton Garcia; a professora Doutora Audrey Borgui e Silva, representando a Professora Doutora Wanda Hoffmann, reitora da Universidade Federal de São Carlos; e a Doutora Andrea Valdevite, presidente da Comissão da Mulher Advogada e presidente do Conselho de Família e Sucessões da OAB-São Carlos.

HOMENAGEADAS – Durante a sessão, foi apresentado um histórico das homenageadas, que foram indicadas pelos vereadores. São elas: Ana Teresa Colenci Trevelin; Ariadne Leopoldino Margarido; Cristiane Graziele de Oliveira; Denise Martins Gualtieri; Eloisa Tudella; Elza Maria Rodrigues Castro; Fabiana Cristina Rosseti; Gessy Cipriano Marcelino; Gloria Aparecida Quinzani Keppe; Helena Maria de Almeida Silva; Isabel Ferreira de Lima Silva; Lória Orlando Rosa; Márcia Cristina Simonetti; Marcilene Dantas Ferreira; Maria Regina Venturin Top; Maria Rita Orsini Hehl; Naudisse de Oliveira Franca e Sara Bononi.

Laíde Simões, em seu discurso, assinalou que a cerimônia buscou “realçar o exemplo e a lição de vida de mulheres que sabem fazer a diferença em nossa sociedade”. Assinalou que a história de vida das homenageadas comprova a importância do trabalho feminino. E, referindo-se à data, frisou que “a celebração mundial do dia 8 de Março representa um marco que distingue a longa trajetória que a mulher empreendeu desde há muito, na busca por respeito, igualdade de direitos, espaço de trabalho, e, sobretudo, dignidade”.

