Pagamento de tarifa do transporte coletivo no PIX: Lei do Vereador Bruno Zancheta é aprovada

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

30 Out 2024 - 12h24

30 Out 2024 - 12h24 Por Da redação

Bruno Zancheta conversa com passageira em ônibus - Crédito: divulgação

Durante a sessão plenária da Câmara Municipal realizada nesta terça-feira (29) foi aprovado por unanimidade um projeto de lei, de autoria do vereador Bruno Zancheta (REPUBLICANOS), que propõe o pagamento da passagem do sistema de transporte público coletivo por meio de “PIX” na cidade de São Carlos.

O parlamentar destacou a importância dessa medida: “Temos um objetivo muito claro: trazer modernização para administração pública e principalmente facilidade para as pessoas que diariamente utilizam o transporte coletivo. Com o pagamento através do “PIX”, tornamos o processo de pagamento mais rápido e seguro, ganhando tempo que hoje é tão importante.”

“Além de tudo isso, trazemos a segurança que é um fator importante, uma vez que a redução do uso de dinheiro em espécie diminui o risco de que algo ruim aconteça. Gratidão aos Vereadores pela confiança”, finalizou o parlamentar.

Agora, a lei irá para o prefeito municipal Airton Garcia Ferreira para que dentro do prazo legal, ele possa tomar as medidas cabíveis, sancionando ou vetando tal lei.

Leia Também