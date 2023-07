De olho nas eleições, PT lança o Participa São Carlos

Newton, durante a coletiva: “Meta é debater os principais problemas da cidade, levantar dados, ouvir a população” - Crédito: Marcos Escrivani

Lideranças do Partido dos Trabalhadores (PT), de olho nas eleições municipais de 2024, lançaram na manhã desta segunda-feira, 31, no auditório do Centro do Professorado Paulista (CPP), o Participa São Carlos, plano de reconstrução e transformação da cidade e que pretende reunir interessados em discutir temas ligados à administração pública.

Entre os presentes, estiveram os ex-prefeitos Newton Lima Neto e Oswaldo Barba, o ex-secretário Carlos Martins, o ex-candidato a prefeito Erick da Silva, além da vereadora Raquel Auxiliadora.

“O Participa São Carlos prevê reuniões presenciais e virtuais e o seu lançamento será no dia 23 de agosto em uma Conferência Central liderada pelo prefeito de Araraquara, Edinho Silva que nos fornecerá informações e orientações, que será fundamental para que possamos iniciar este plano de trabalho”, comentou, salientando que o Participa São Carlos irá subsidiar um eventual programa de governo a ser lançado em meados de 2024 juntamente com outros partidos políticos. “A meta até lá é debater os principais problemas da cidade, levantar dados, ouvir a população, entidades de classe e os diversos segmentos da sociedade”, disse. “Fiquei muito honrado com essa atribuição e estou motivado para ajudar o partido ouvir nossa população, os especialistas que temos, sobretudo nas nossas universidades e centros de pesquisa, e montar um plano de reconstrução de nossa cidade para transformá-la em uma das melhores do país”, ressaltou.

Newton esclareceu em coletiva que foi iniciada reuniões presenciais em breve serão disponibilizados canais nas redes sociais e de WhatsApp para as pessoas interagirem. “Também faremos reuniões sobre temas específicos com todos os interessados e especialistas”, salientou.

De acordo com Newton, virtual candidato a prefeito pelo PT nas próximas eleições, o programa possui 24 Núcleos Temáticos que abordarão todas as áreas da Administração Municipal, como Saúde, Educação, Mulheres, Defesa Animal, Segurança, Desenvolvimento Urbano, entre outros.

SÃO CARLOS MELHOR

Ex-candidato a prefeito de São Carlos, Erick da Silva salientou que o calendário eleitoral começa em 2024, mas enquanto partido político, o PT iniciou discussões para “uma São Carlos melhor”. “Estamos assistindo a um verdadeiro caos instalado em nossa cidade e algo precisa ser feito”, explica o presidente do diretório municipal, Erick Silva.

De acordo com Erick, o partido elaborou o Participa São Carlos e escolheu o ex-prefeito e ex-deputado federal Newton Lima para coordenar. “Ninguém melhor do que o Newton para tocar esse plano juntamente com outros companheiros do nosso partido”, detalha.

