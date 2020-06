Chico Loco renuncia mandato e Daniel Lima assume a vaga definitivamente

Crédito: Divulgação

O presidente do PSB de São Carlos, o médico Francisco Márcio Carvalho, conhecido como Chico Loco (PSB), renunciou ao mandato de vereador. A renúncia foi anunciada no Comunicado da Casa na tarde desta terça-feira (30).

O vereador Chico Loco já estava há três meses afastado do cargo. De acordo com o vereador Daniel Lima (PSB), primeiro suplente da sigla e que ocupa a vaga atualmente, afirmou que o ex-vereador se afastou por motivos nobres: ações estratégicas voltada para capacitação e cadastramento de profissionais da área de saúde para enfrentamento à pandemia do Coronavírus.

“Ele fez valer seu Juramento de Hipócrates perante à sociedade e provou que ser médico é, mais do quer uma profissão, é um sacerdócio”, declarou Daniel.

Chico estava afastado desde abril e cumpriu ao todo três anos e quatro meses de mandato.

O vereador Daniel Lima havia ficado um ano na Câmara na vaga o vereador Paraná filho, que na época assumiu a Secretária de Agricultura.

Daniel Lima disse que pretende terminar o mandato com independência, fiscalizando respeitando a população, continuar o legado do seu pai, o médico e ex-vereador Normando, sendo servo de Deus, com objetivo de trazer melhorias para os munícipes. O vereador manifestou a vontade de implementar o projeto Parcão, que tem objetivo de destinar espaços em praças para as pessoas brincarem com os seus cães, mas que atualmente necessita de recursos.

Lima revelou que seu pai se filiou ao PSB. Sobre o futuro do ex-vereador e médico Chico Loco, o vereador Daniel Lima informou que Chico é um pré-candidato a prefeito.

“Tem muita coisa para acontecer. Partido ainda está dialogando se lança uma candidatura própria”, finalizou.

