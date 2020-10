Câmara instaura CPI para investigar possíveis irregularidades em contratos do SAAE

Crédito: Divulgação

Os vereadores aprovaram na sessão desta terça-feira (13) a instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) com objetivo de investigar possíveis irregularidades na contratação e execução de contratos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE).

A finalidade da CPI é também apurar as ações ou omissões culposas ou dolosas da autarquia que resultaram no desabastecimento de água potável em mais de 10 bairros do Município de São Carlos em 2020. A CPI foi instaurada a pedido do vereador Paraná Filho.

Para o vereador, nos últimos meses, fatos estranhos ocorreram no âmbito do SAAE que resultaram, aparentemente de forma propositada ou, no mínimo negligente, no desabastecimento de água potável em mais de 10 bairros no município 2020.

Alegou que alguns fatos envolvem a contratação de veículos do tipo caminhão pipa e carretas-tanque para o transporte de água potável no Município de São Carlos junto a uma empresa que, aparentemente, destoam dos princípio que norteiam a administração pública, segundo a Carta Magna.

A comissão tem 70 dias para concluir apuração.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também