Suspeito é detido com grande quantidade de entorpecentes no Aracy

A droga foi apreendida pela PM - Crédito: Maycon Maximino

Durante patrulhamento em um local conhecido como “ponto de tráfico”, policiais militares localizaram grande quantidade de entorpecentes escondidos em um muro. Um suspeito de 19 anos, com várias passagens policiais, foi detido.

Com a aproximação da viatura, o acusado que estava no cruzamento da rua Joaquim Garcia de Oliveira com a Avenida Vicente Laurito se assustou e tentou a fuga. Abordado e revistado, localizaram em seu poder R$ 75. Onde estava, escondido em um buraco no muro, havia grande quantidade de maconha, crack e cocaína.

A droga foi apreendida e o suspeito encaminhado à CPJ, autuado em flagrante e recolhido ao centro de triagem.

