Policiais da Dise incineram 180 quilos de entorpecentes

Momento em que a droga era jogada no forno e incinerada - Crédito: Divulgação

Na manhã desta sexta-feira, 28, policiais civis da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), sob o comando do delegado Miguel Capobianco Junior, realizaram a incineração de aproximadamente 180 quilos de entorpecentes (entre cocaína, maconha, crack e ecstasy), além de embalagens utilizadas para o embalo.

O local da incineração foi no forno de uma indústria localizada em São Carlos. De acordo com o delegado, o material queimado é resultado das apreensões ocorridas em São Carlos e região e uma prestação de contas quanto ao destino do entorpecente apreendido.

