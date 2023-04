Discussão no trânsito termina com casal agredido por motorista na Vila Prado

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caso de lesão corporal teria ocorrido no dia 2 de abril, um domingo, e registrado somente na manhã desta terça-feira, 11, na CPJ. Um casal teria sido ameaçado e agredido por um motorista.

De acordo com as vítimas, tudo teve início após um desentendimento no trânsito. O casal estava em um UP! quando o motorista de um Civic teria bloqueado a passagem do veículo na Avenida Sallum. Após descer, passou a ofender uma mulher de 53 anos e um homem de 50 anos. Em dado momento empurrou ambas e imobilizou uma delas. Em seguida teria ligado para uma mulher que chegou com um pedaço de pau e uma das vítimas passou a ser agredida com várias pauladas. O agressor teria ainda dobrado as placas do seu carro para não ser identificado e danificou o veículo das vítimas.

A mulher que foi agredida precisou ser medicada na UPA Vila Prado e posteriormente encaminhada a Santa Casa e após exames, terá que passar por cirurgia.

Leia Também