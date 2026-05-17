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domingo, 17 de maio de 2026
Obituário

Nova Funerária informa notas de falecimento

17 Mai 2026 - 10h16Por Jéssica C.R.
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Nova Funerária - Nova Funerária -

A Senhora: Natalina de Moraes Silva

Faleceu dia 17/05/26 às 05:20 horas em São Carlos com 87 anos de idade.Era viúva do Sr. João Ferreira da Silva e deixa os filhos: Conceição Ap. Silva c/c Wanderlei, Rita de Cassia Silva c/c Rogério, Marcio Ferreira Silva c/c Paula, familiares e amigos.O velório será realizado a partir das 12:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 17/05/26 às 16:00 horas saindo o  féretro do(a) Igreja de São Judas Tadeu para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 19/12/1938.

 

O Senhor: João Carlos dos Santos

Faleceu dia 16/05/26 às 16:30 horas em São Carlos com 58 anos de idade.Deixa viúva a Sra. Neusa Maria Carvalho dos Santos e deixa os filhos: Jean Guilherme dos Santos, Rafael Gustavo dos Santos, familiares e amigos.O velório será realizado a partir das 12:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 17/05/26 às 16:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 31/01/1968.

 

 
 
 

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