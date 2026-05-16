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sábado, 16 de maio de 2026
Obituário

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

16 Mai 2026 - 08h55Por Da redação
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Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento -

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Sra. Lindinalva da Silva na cidade de Ibaté-SP, no dia 16/05/2026, nascida no dia 27/09/1964 aos 61 anos. O inicio do velório está marcado as 09:30 no dia 16/05/2026 no velório municipal de Ibaté-SP.

Era Solteira. 

Deixa seus filhos Miralva, Leandro, Janaina, Carlos Alexandre,demais familiares e amigos. 

O sepultamento dar-se no dia 16/05/2026 às 13:30hs, saindo do velório municipal de Ibaté-SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté -SP

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