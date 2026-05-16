Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Sra. Lindinalva da Silva na cidade de Ibaté-SP, no dia 16/05/2026, nascida no dia 27/09/1964 aos 61 anos. O inicio do velório está marcado as 09:30 no dia 16/05/2026 no velório municipal de Ibaté-SP.

Era Solteira.

Deixa seus filhos Miralva, Leandro, Janaina, Carlos Alexandre,demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 16/05/2026 às 13:30hs, saindo do velório municipal de Ibaté-SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté -SP

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