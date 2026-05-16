NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Anderson Luiz Paloschi Andolfato, aos 62 anos de idade, ocorrido no dia 15/05/2026, na cidade de São Carlos.

Era solteiro.

Deixa familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 16/05/2026 das 07:00 às 10:45 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento às 11:15h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Anderson Luiz Paloschi Andolfato.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares:https://sistemamemoriam.com/c/97769





NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Rubens Milanez, aos 79 anos de idade, ocorrido no dia 15/05/2026, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Neusa Terezinha Gastaldi.

Deixa seus filhos: Daniel e Leandro, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 16/05/2026 das 10:30 às 14:30 h no Velório Municipal, após seguirá o féretro para sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Rubens Milanez.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares:https://sistemamemoriam.com/c/97765

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. José Zambrano, aos 89 anos de idade, ocorrido no dia 15/05/2026, na cidade de São Carlos.

Era viúvo.

Deixa seus filhos: Luiz, Ana Lucia, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 16/05/2026 das 12:45 às 15:45 h no Velório Municipal, após seguirá o féretro para sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. José Zambrano.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/97841

Leia Também