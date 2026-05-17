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domingo, 17 de maio de 2026
Obituário

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

17 Mai 2026 - 08h24Por Jéssica C.R.
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Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento -

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Jusimara Noemi Pascoal, aos 49 anos de idade, ocorrido no dia 16/05/2026, na cidade de São Carlos.

Era casada com o Sr. João Paulo Negre.

Deixa seus filhos: Pablo, Pamela, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 17/05/2026 das 07:00 às 10:45 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento às 11:15h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Jusimara Noemi Pascoal.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares:https://sistemamemoriam.com/c/97883

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