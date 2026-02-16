Nova Funerária -

A Senhora: Isabela Vitória Andrade

Faleceu dia 14/02/26 às 23:10 horas em São Carlos com 24 anos de idade.

Era solteira, deixa o filho: Henry Andrade, Pai, Irmã, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 15/02/26 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 09/06/2001.

O Senhor: Marciano Aparecido Valbueno

Faleceu dia 14/02/26 às 06:57 horas em São Carlos com 79 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Laurinda Amadiu Valbueno e a filha: Luciane Amadiu Valbueno c/c José Fernando, netos, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 14/02/26 às 16:45 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo

Data de nascimento: 08/07/1946.

A Jovem: Thaynar Maria Martins dos Santos

Faleceu dia 13/02/26 às 10:00 horas em Dobrada com 17 anos de idade.

Era solteira e deixa familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 14/02/26 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dobrada.

Data de nascimento: 01/07/2008.

O Senhor: Sivaldo Nunes de Almeida

Faleceu dia 13/02/26 às 03:09 horas em São Carlos com 73 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Laide Dias Honório de Almeida e os filhos: Luciana, Luiz Carlos, Larissa, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 13/02/26 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 25/02/1937.

