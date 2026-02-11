(16) 99963-6036
Obituário

Nova Funerária informa notas de falecimento

11 Fev 2026
O Senhor: Sebastião Gomes

Faleceu dia 10/02/26 às 21:55 horas em Dourado com 83 anos de idade.

Deixa viúva Sra. Aparecida Cazares Gomes e os filhos: Marcos c/c Lidia ne, Márcio c/c Paula, Aparecida c/c José, Maria de Lourdes viúva de Laércio, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 11/02/26 às 11:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 31/10/1942.

 

O Senhor: Odécio Bortolani

Faleceu dia 09/02/26 às 08:55 horas em São Carlos com 83 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Hélia de Luca Bortolani e deixa a filha: Adriana Bortoloni Carvalho de Paula c/c Claudemir Carvalho de Paula, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 10/02/26 às 14:30 horas, saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 17/07/1942.

 

A Senhora: Rosa Marchi Cardoso

 Faleceu dia 08/02/26 às 13:26 horas em São Carlos  com 88 anos de idade.

 Era viúva do Sr. Alceu Walter Cardoso e deixa os filhos: Vera Lúcia c/c José Jorge, Vânia Cardoso c/c Richardi, Márcia Elvira c/c Silvio, Alceu Walter Junior c/c Márcia Campos, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 09/02/26 às 10:45 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 22/07/1937.

 
 
 
 
 
 

