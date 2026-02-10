Nova Funerária -

O Senhor: Odécio Bortolani

Faleceu dia 09/02/26 às 08:55 horas em São Carlos com 83 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Hélia de Luca Bortolani e deixa a filha: Adriana Bortoloni Carvalho de Paula c/c Claudemir Carvalho de Paula, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 10:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 10/02/26 às 14:30 horas, saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 17/07/1942.

A Senhora: Rosa Marchi Cardoso

Faleceu dia 08/02/26 às 13:26 horas em São Carlos com 88 anos de idade.

Era viúva do Sr. Alceu Walter Cardoso e deixa os filhos: Vera Lúcia c/c José Jorge, Vânia Cardoso c/c Richardi, Márcia Elvira c/c Silvio, Alceu Walter Junior c/c Márcia Campos, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 09/02/26 às 10:45 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 22/07/1937.

A Senhora: Madalena Prates Gomes.

Faleceu dia 07/02/26 às 11:30 horas em Matão com 75 anos de idade.

Era viúva do Sr. José Gomes e deixa familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 07/02/26 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 11/04/1950.

A Senhora: Aparecida Masselani Siqueira

Faleceu dia 07/02/26 às 09:30 horas em Matão com 97 anos de idade.

Era viúva do Sr. Luiz Siqueira e deixa os filhos: Wilma, Maria Elizabete, Gilberto, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 07/02/26 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 13/09/1928.

