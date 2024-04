SIGA O SCA NO

A Senhora: Aparecida Mauricio

Faleceu dia 04/04/24 às 08:00 horas em Matão com 73 anos de idade.

Era solteira e deixa familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 04/04/24 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 21/04/1947.

O Senhor:Adão Gimenez

Faleceu dia 04/04/24 em Dourado com 76 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Maria Izabel das G. Gimenez, o sobrinho Juliano César Iginios, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 04/04/24 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 28/07/1947.

O Senhor: Benedita Alipio Martins

Faleceu dia 03/04/24 às 22:40 horas em S.C.das Palmeiras com 91 anos de idade.

Era viúva do Sr. Thereziano Luis Martins e deixa familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 03/04/24 às 13:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 14/10/1932.

A Senhora: Izaura José de Souza

Faleceu dia 03/04/24 às 11:00 horas em Matão com 93 anos de idade.

Era viúva do Sr. Antonio Eufrazio da Silva e deixa os filhos: Benedito, Luzene, Orlando, Ruti, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 03/04/24 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 12/07/1930.

O Senhor: Sebastião de Oliveira Cesar

Faleceu dia 03/04/24 às 07:24 horas em São Carlos com 75 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Lucirene Businaro Cesar e os filhos: Paulo Sérgio c/c Regina, Vanderlei c/c Rosana, Jurandir c/c Paula, Adriano José c/c Célia, Lucimar c/c Liana, André César c/c Oemia, Eleandro c/c Priscila, Doriana c/c Valdecir, Lucimara c/c Lorival, Eliana Aparecida c/c Valmir, Claudinor, Marco Daniel, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 04/04/24 às 11:00 horas saindo o féretro do(a) Rua José de Alencar, 539 Vila Costa do Sol para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 23/08/1948.

O Senhor: Vilson Batista dos Santos

Faleceu dia 03/04/24 às 06:30 horas em Matão com 53 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Fabiana de Fátima Angelo Santos, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 03/04/24 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 03/10/1970.

O Senhor: Benedito Carlos Barbosa

Faleceu dia 02/04/24 às 16:49 horas em São Carlos com 57 anos de idade.

Deixa os filhos: Eryen Soares Barbosa, João Pedro Soares Barbosa, Gabriel Augusto Soares Barbosa, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 03/04/24 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Avenida Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 28/09/1966.

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA..

A família do Senhor: Fernando Barbosa

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 04/04/2024 (Quinta-feira) às 19:00 horas na Igreja de Santa Madre Cabrini.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

