Enterrados em São Carlos corpos de casal encontrado morto em veículo

Renato e Bianca - Crédito: arquivo pessoal

Foram sepultados no final da manhã desta terça-feira (30) os corpos do casal Renato Dias de Oliveira, de 33 anos, e Bianca Alves Francisco de Oliveira, de 28. O velório que aconteceu na Igreja São João Batista, no Santa Felícia, foi marcado por muita comoção por parte de familiares e amigos que estiveram na paróquia para a última despedida.

Ao final do velório, os corpos seguiram em cortejo até o cemitério Nossa Senhora do Carmo, onde ocorreu o sepultamento.

Renato e Bianca foram encontrados mortos dentro do carro na tarde do último domingo (28), em um posto de combustíveis nas margens da rodovia Regis Bittencourt. Eles retornavam de uma viagem à Argentina e teriam parado para descansar. A Polícia investiga um possível vazamento de monóxido de carbono como causa das mortes, já que o veículo estava todo fechado e com o motor ligado no momento do encontro dos corpos.

O casal era bastante querido em São Carlos. Eles tinham um restaurante na avenida São Carlos. Bianca também exercia a profissão de advogada.

