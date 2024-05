Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

SIGA O SCA NO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Sebastião Ferreira dos Santos, ocorrido dia 01/05/2024, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Severina Bernardo dos Santos.

Deixa sua esposa, filhos: Maria Aparecida, Claudinei, Angelo, Zilda, Claudete e Edson, seus familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 01/05/2024 das 12:15 h às 16:15h no Cerimonial Santa Cruz, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento às 16:45hs para o cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares:https://sistemamemoriam.com/c/35278

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família da Sra. Carme Moreno Garcia.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 02/05/2024 (quinta-feira) às 12:00hs, na Igreja Catedral. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

