O Senhor: Sergio Macegoza

Faleceu dia 01/05/24 às 07:10 horas em São Carlos com 79 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Denice Severina Cavalcante Macegoza e os filhos: Jose Carlos Macegoza c/c Eidy, Delani Macegoza, Jair Macegoza, familiares e amigos.

O velório será realizado no dia 02/05/24 à partir das 08:00 e o sepultamento dar-se-á às 12:00 horas saindo o féretro do(a) Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Memorial Jardim da Paz.

Data de nascimento: 08/11/1944.

A Senhora: Odette Pereira Gomes

Faleceu dia 01/05/24 às 03:25 horas em São Carlos com 95 anos de idade.

Era viúva do Sr. Antonio Carlos Gomes e deixa a filha: Maria Alice Gomes c/c Carlos, neta, familiares e amigos.

O velório será realizado á partir das 11:45 e o sepultamento dar-se-á no dia 01/05/24 às 15:45 horas saindo o féretro do(a) Rua Jose de Alencar, 539 - Vila Costa do Sol para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 29/01/1929.

A Senhora: Cleusa Maria da Silva Batista

Faleceu dia 30/04/24 às 23:50 horas em São Carlos com 68 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Jose Bento Batista, o filho: Cleber da Silva Batista familiares e amigos.

O velório será realizado á partir das 10:45 e o sepultamento dar-se-á no dia 01/05/24 às 14:45 horas saindo o féretro do(a) Avenida Salgado Filho, 289 - Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 30/04/1956.

