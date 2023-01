O Senhor: Kleber Sidney Soares

Faleceu dia 08/01/23 às 03:00 horas em São Carlos com 47 anos de idade.Deixa viúva a Sra. Andrea Cristina Pereira e deixa as filhas: Gabriela Pereira Soares, Danielle Pereira Soares, familiares e amigos.O velório será realizado a partir das 14:00 e o sepultamento dar-se-á no dia 08/01/23 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 11/11/75.

A Senhora: Silvia Helena Bento

Faleceu dia 08/01/23 às 00:24 horas em São Carlos com 61 anos de idade.Deixa os filhos: Elinton, Silvia, Rita de Cassia, familiares e amigos.O velório será realizado a partir das 10:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 08/01/23 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 30/09/61.

O Senhor: Aparecido Nogueira

Faleceu dia 07/01/23 às 11:10 horas em São Carlos com 66 anos de idade.Deixa viúva a Sra. Eva Marcelo Arão e as filhas: Luciane Aparecida Marcelo Arão, Adriana Marcelo Arão, Ana Claudia Marcelo Arão, Cristiane Marcelo Arão, familiares e amigos.O sepultamento deu-se às no dia 08/01/2023 ás 11:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 04/11/56.

Leia Também