Jornalista Glória Maria morre no Rio de Janeiro

Morreu nesta quinta-feira (02), no Rio de Janeiro, a jornalista Glória Maria, ícone da televisão brasileira. A informação foi confirmada por nota pela Rede Globo.

“É com muita tristeza que anunciamos a morte de nossa colega, a jornalista Glória Maria”.

Ainda de acordo com a publicação da emissora, no ano de 2019, a jornalista foi diagnosticada com um câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia. Sofreu metástase no cérebro, tratada em cirurgia, também com êxito inicialmente.