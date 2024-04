Grupo Vida informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

Grupo Vida São Carlos comunica o falecimento do Sr Sílvio Crisóstemo Lima, nascido no dia 28/02/1955 aos 69 anos. O Início do velório está marcado para 08/04/2024 as 07:00

Era Casado com a Sra Luzia.

Deixa os Filhos: Silene, Márcio, Sheila e Tainá , demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-a no dia 08/04/2024 as 11:15 saindo o féretro do Memorial Grupo Vida, localizado a Rua José de Alencar, n° 539- Vila Costa do Sol, as 11:00 para Cemitério Nossa Senhora do Carmo- São Carlos.

