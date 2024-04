Deixa seus Filhos: Elenilson, Adriana, Roseli, Roselene, Jean e Vanessa , demais familiares e amigos.

Grupo Vida São Carlos comunica o falecimento da Sra Zildete Lima de Oliveira,nascida no dia 09/02/1955 aos 69 anos. O Início do velório está marcado para 09/04/2024 as 07:00.