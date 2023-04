NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 08/04/2023 na cidade de São Carlos, o Sr. Jeferson Caldeira Pereira , nascido em 23/05/1987 com 35 anos de idade.

Era casado com a Sra. Danielle Moraes.

Deixa os filhos: Leonardo e Beatriz, os familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á hoje dia 09/04/2023 às 17:30 hs, saindo o féretro do velorio municipal para o cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Jeverson Caldeira Pereira.

