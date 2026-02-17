Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento e convite de missa

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Leda Maria de Souza, aos 67 anos de idade, ocorrido no dia 16/02/2026, na cidade de São Carlos.

Era divorciada.

Deixa seu filho: Wagner, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 17/02/2026 das 07:00 h às 10:45 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento às 11:15 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Antônio Freitas, aos 86 anos de idade, ocorrido no dia 16/02/2026, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Cleisa das Graças Afonso Freitas.

Deixa seus filhos: Wilson, Luciana e Rodrigo, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 17/02/2026 das 07:00 h às 10:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro para sepultamento às 11:00 h no Cemitério Municipal de Rincão.

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Vania Moreira dos Santos Oliveira, aos 43 anos de idade, ocorrido no dia 16/02/2026, na cidade de São Carlos.

Era casada com o Sr. Aelso Rocha de Oliveira.

Deixa seus filhos: Pietro e Melissa, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 17/02/2026 das 07:00 h às 10:15 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento às 10:45 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Marcos Antônio Pepino.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 18/02/2026 (quarta-feira) às 19:30h na Igreja São José. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

