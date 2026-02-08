Grupo Santa Cruz informa convites de missa

(16) 99963-6036
CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Benedito Aparecido Correa.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 08/02/2026 (domingo) às 10:00h no Santuário Nossa Senhora Aparecida da Babilônia. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos. 


 

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Nivaldo Pepato.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 08/02/2026 (domingo) às 19:00h na Igreja Nossa Senhora Aparecida. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

