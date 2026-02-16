(16) 99963-6036
segunda, 16 de fevereiro de 2026
Obituário

Funerária Terezinha de Jesus informa o falecimento de Maurina da Silva Souza

16 Fev 2026 - 06h16
NOTA DE FALECIMENTO
FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Sra. Maurina da Silva Souza na cidade de São Carlos-SP-no dia 15/02/2026, nascida no dia 30/04/1944 aos 81 anos. O inicio do velório está previsto as 09:00 no dia 16/02/2026 no velório municipal  de Ibaté/SP.
Era viúva.
Deixa seus filhos Hamilton,  Daiane, Rogerio , Maricelia,Raimunda, Luciana, Marília, demais familiares e amigos.
O sepultamento está previsto no dia 16/02/2026 às 13:00hs, saindo do velório municipal  de Ibaté/SP, para o Cemitério -Ibaté/SP.

