terça, 25 de novembro de 2025
Obituário

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

25 Nov 2025
NOTA DE FALECIMENTO
 
FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr. Benedicto Aguinaldo Garcia (Conhecido como "Baiano"),na cidade de São Carlos-SP no dia 25/11/2025, nascido no dia 21/02/1955 aos 70 anos.
 
O inicio do velório está marcado as 07:00 no dia 26/11/2025 no velório municipal Ibaté/SP.

Era casado com Idalina Rodrigues São Marcos.

Deixa seus filhos Adriano e Adriana,demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 26/11/2025 às 14:00hs, saindo do velório municipal Ibaté -SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté-SP.

