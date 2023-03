Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu em 12/03/2023 na Cidade de Ibate-SP, A jovem Lana Caroline Albino nascida no dia 14/11/1993 com 29 anos de idade.

Seu Corpo será Trasladado para Poços de Caldas-MG.

Era solteira.

Deixa seus pais Luiz , Conceição,seus filhos André,Geovana, Pedro, Miguel,demais Familiares e Amigos.

Sseguindo o decreto da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas -Minas Gerais, o Inicio do Velório está previsto para as 06:00 horas do dia 14/03/2023.