Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

Obs; seguindo o decreto da Prefeitura Municipal de Ibaté, o Inicio do Velorio está previsto para as 10:30 horas do dia 05/01/2023.

Faleceu em 04/01/2023 na Cidade de São Carlos -SP, A Sra. Maria Aparecida Domingos , nascida no dia 05/03/1956 com 66 anos de idade.

seu corpo sera trasladado para cidade de Ibaté.

Era casada com Sr. Celeste Gomes.

Deixa seus Filhos Lucas, Luana, Ivoneide, Angel, Maria de Fatima, Lucia, Maria Josefa e demais Familiares.

O sepultamento dar-se-á dia 05/01/2023 saindo do velório municipal de Ibaté ás 13:30 hrs para o Cemitério Municipal de Ibaté-SP.

