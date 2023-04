Corpo de motorista que morreu após acidente é velado em São Carlos

Crédito: arquivo pessoal

Está sendo velado neste momento em São Carlos, o corpo do motorista de ônibus, Paulo Roberto Marques Vieira Filho, de 52 anos, que morreu na noite da última quinta-feira (30), após no dia anterior, ter passado mal ao volante e se envolvido em um acidente no bairro Cidade Aracy, que também terminou com a morte de um jovem de 19 anos.

Paulo deixa a esposa e três filhos. O enterro será às 10h45, no cemitério Nossa Senhora do Carmo, em São Carlos.

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a perda e descreveram Paulo como uma pessoa muito querida.

