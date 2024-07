Vereador Bruno Zancheta apresenta o projeto de lei “Abrigo Amigo São-Carlense”

O vereador Bruno Zancheta protocolou um projeto de lei solicitando a implantação do “Abrigo Amigo São- Carlense”, que consiste na instalação de totens equipados com tecnologia de comunicação em pontos estratégicos de ônibus na cidade, permitindo a interação em tempo real entre os usuários e atendentes treinados, oferecendo suporte e companhia durante a espera pelo transporte público.

Bruno Zancheta destacou: “Nosso intuito é muito claro: oferecer assistência e companhia para as pessoas que aguardam transporte público nos pontos de ônibus e podem estar vulneráveis a qualquer tipo de algo maléfico, especialmente durante o período noturno, visando garantir a segurança e o bem-estar dos cidadãos.”

“Fui procurado por munícipes, principalmente mulheres, que utilizam o transporte coletivo diariamente e principalmente no período noturno, relatando que com esse dispositivo, a segurança destes locais será mais efetiva. Com a implantação do programa, poderemos garantir aos usuários, principalmente as mulheres, apoio durante os atendimentos para acionar as forças cabíveis de forma rápida. Desse modo, em caso de necessidade do apoio das autoridades de segurança ou de saúde, é possível chamar uma viatura ou uma ambulância, se necessário”, finalizou o parlamentar.

Agora o projeto irá tramitar nas comissões permanentes do legislativo e será apreciado no plenário, se aprovado, seguirá para a Prefeitura Municipal para aguardar a sanção do Prefeito Municipal.

O governador Tarcísio de Freitas implantou no estado de São Paulo um projeto bastante semelhante, conhecido como “Abrigo Amigo”. Apenas na Capital, entre Fevereiro e Maio deste ano, 780 chamados foram realizados, mostrando a importância e o êxito deste projeto.

