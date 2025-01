Vereador Bruno Zancheta acompanha plantão noturno na UPA Vila Prado

Na noite da última segunda-feira (27), o vereador Bruno Zancheta (REPUBLICANOS) esteve na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Vila Prado para acompanhar o plantão noturno. Desde o início de seu primeiro mandato, ele já visitou as três UPAs da cidade (Vila Prado, Cidade Aracy e Santa Felícia) e todas as unidades de saúde, demonstrando comprometimento com a área. Durante a visita, o parlamentar conversou com os profissionais da unidade e ouviu os cidadãos sobre as dificuldades enfrentadas no atendimento.

O vereador destacou: “Na UPA da Vila Prado, o que mais me chamou a atenção foi encontrar uma unidade bem estruturada e com o atendimento médico da equipe completa. No entanto, a maior queixa da população é quanto à segurança e à ausência de um controlador de acesso, algo que considero essencial.

A Guarda Municipal tem feito seu trabalho de forma efetiva e esse controlador somaria forças nesse sentido. Confio que a Secretaria de Saúde atenderá essa solicitação e solucionará essa questão. Aproveito para destacar o trabalho incansável da Comissão de Saúde, que tem se dedicado a melhorar a qualidade de vida das pessoas”, declarou o vereador.

O parlamentar elaborou um relatório detalhado sobre as observações feitas durante a visita e irá encaminhá-lo à Secretaria de Saúde, por meio de documentos protocolados no legislativo.

Leia Também