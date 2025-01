Paulo Vieira assume como vereador em São Carlos pelo PP

Nesta terça-feira (7), Paulo Vieira, filiado ao Partido Progressistas (PP), tomou posse como vereador na Câmara Municipal de São Carlos. Ele assume a vaga deixada por Paraná Filho, que se afastou do Legislativo para ocupar o cargo de secretário na Prefeitura Municipal.

Em seu discurso de posse, Paulo Vieira expressou gratidão e entusiasmo com o novo desafio. “Hoje estou muito feliz e grato! Fui convocado para assumir uma cadeira na Câmara dos Vereadores e, com muita responsabilidade e ética, darei o meu melhor para contribuir com a nossa querida cidade de São Carlos!”, afirmou.

O novo vereador também agradeceu às pessoas que contribuíram para sua trajetória e reforçou seu compromisso com o município. “Deixo também minhas palavras de agradecimento a todos que, de alguma maneira, nos ajudaram a chegar até aqui. Vamos juntos trabalhar por um futuro mais próspero para todos!”, declarou.

Com sua chegada, Paulo Vieira fortalece a representação do PP na Câmara de São Carlos, um partido que vem ganhando protagonismo político na cidade. Ele assume com a responsabilidade de dar continuidade ao trabalho iniciado por Paraná Filho, além de implementar suas próprias propostas em prol do desenvolvimento local.

O vereador inicia suas atividades nesta semana, participando das sessões legislativas e definindo prioridades para sua atuação.



Para o presidente da Câmara, Lucão Fernandes (PP), o vereador Paulo Vieira tem condições de fazer um trabalho importante em prol da comunidade. "Desejo ao vereador um trabalho profícuo e que ele tenha muita sabedoria e serenidade em suas decisões. Afirmo que ele poderá contar sempre com o apoio da Presidência da Casa", disse.

