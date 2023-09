VÍDEO: Policiais prestam homenagem a sargento morto em serviço em Itirapina

SIGA O SCA NO

Policiais da ROTA prestaram homenagem ao sargento morto em Itirapina - Crédito: reprodução

Policiais militares de várias partes do estado de São Paulo prestaram uma homenagem ao sargento, Eduardo Sabatini Junior, 41, morto durante o atendimento de uma ocorrência na manhã da última quinta-feira (7), no distrito de Itaqueri da Serra, em Itirapina/SP. O corpo do policial foi sepultado ontem, na cidade de Mirassol, interior de São Paulo.

A homenagem ocorreu praticamente no mesmo horário do enterro. Por um minuto, policiais, ligaram as sirenes das viaturas e prestaram continência ao sargento.

O caso

Segundo informações, o PM foi chamado para atender uma ocorrência em que um homem estaria ameaçando moradores com uma arma de fogo. Quando chegou ao local, Sabatini e o seu motorista foram recebidos a tiros.

O sargento foi atingido na cabeça. Ele foi socorrido e levado par a Santa Casa de São Carlos e apesar dos esforços da equipe médica, morreu logo depois.

Enquanto isso, outras equipes foram até o local onde o sargento havia sido baleado e encontraram o atirador Edilson Eli Leite, escondido atrás de uma grande árvore, portando uma arma longa. Ele efetuou disparos contra os PMs, que revidaram e o atingiram. O homem morreu no local.

A Polícia Científica compareceu no local do confronto e coletou diversas munições de calibre 22 que foram encontradas no bolso de Edilson, além da arma que ele utilizava.

