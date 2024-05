Vestibular 2025: Fuvest recebe pedidos de isenção e redução de taxa de inscrição

Concurso vestibular da Fuvest 2025 aceita pedidos para redução ou isenção da taxa de inscrição -

Quem pretende tentar uma vaga para ingresso na USP em 2025 e tem condição de vulnerabilidade socioeconômica já pode fazer o pedido de redução ou isenção de taxa de inscrição para o concurso vestibular da Fuvest (Fundação Universitária para o Vestibular), que é de R$ 211,00. Os pedidos de redução ou isenção podem ser feitos até o dia 12 de julho de 2024 pelo site www.fuvest.br, ao clicar em “vestibular” e depois efetuar o login ou ao se cadastrar no site, preencher o formulário com os dados solicitados e anexar versão digitalizada de todos os documentos requeridos.

Os resultados dos pedidos de redução e isenção de taxa de inscrição serão divulgados no dia 5 de agosto e o prazo para interposição de recursos será entre 5 e 12 de agosto por meio da área do candidato do site da Fuvest.

Podem se candidatar à isenção ou redução da taxa aqueles que tiverem cursado ou concluído todo o ensino médio em escola do sistema público de ensino do Brasil, bem como o ensino médio por meio de exames nacionais de certificação, como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).

Também estão aptos a solicitar o benefício candidatos provenientes de escolas não pertencentes à rede pública de ensino, mas que mantenham educação gratuita; escolas pertencentes ao Sistema Senai, Sesi ou Senac; ou escola particular ou privada, quando o candidato tiver obtido bolsa de estudos integral ou superior a 50% do valor da mensalidade.

A renda de até R$ 2.118,00 (pessoal bruta do candidato ou per capita familiar) pode dar direito à isenção total da taxa de inscrição, concedida pelo Conselho Curador, desde que o candidato atenda às exigências do regulamento. Faixas de renda maiores até R$ 4.236,00 podem dar direito à redução de 50% conforme itens do regulamento.

As inscrições para o Concurso Vestibular Fuvest 2025 estarão abertas entre 19 de agosto e 8 de outubro. A 1ª fase do exame está agendada para 17 de novembro, e a 2ª fase, para os dias 15 e 16 de dezembro de 2024.

Para mais informações, acesse www.fuvest.br.

